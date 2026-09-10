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Производство красной икры в России сократилось втрое

Производство красной икры в России сократилось втрое

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков С 20 мая по 7 сентября в оборот было введено лишь 2,6 тысячи т красной икры, в сравнении с 7,66 тысячи т икры за тот же период годом ранее.

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