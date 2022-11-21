В Ракетных войсках ВС РФ рассказали об активном применении новейших РСЗО «Торнадо» в СВО

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил о том, что военным удается успешно использовать новейшие РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе специальной операции на Украине.