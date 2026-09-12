Организм 117-летней женщины обошел законы старения

Организм женщины, прожившей 117 лет, по ряду молекулярных показателей оказался примерно на два десятилетия моложе ее фактического возраста.
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