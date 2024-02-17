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Советник главы ДНР Кимаковский: ПВО отразили ночную атаку на Мариуполь

Советник главы ДНР Кимаковский: ПВО отразили ночную атаку на Мариуполь

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский выступил с заявлением о том, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля совершили попытку атаки на территории Мариуполя.

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