Советник главы ДНР Кимаковский: ПВО отразили ночную атаку на Мариуполь

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский выступил с заявлением о том, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля совершили попытку атаки на территории Мариуполя.
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