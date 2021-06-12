Надаль о выступлении на «Уимблдоне»: «Должен посмотреть, как восстановлюсь – во всех смыслах. А потом уже буду решать, играть ли»

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль, вчера потерпевший третье в карьере поражение на «Ролан Гаррос», ответил на вопрос, сыграет ли он на «Уимблдоне», который начнется через две недели.
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