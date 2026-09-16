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Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» раскроет промышленный потенциал стран ЕАЭС

Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» раскроет промышленный потенциал стран ЕАЭС

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Крупнейшие компании примут участие во II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.

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