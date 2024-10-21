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Царьград

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"Должна быть трёхмиллионная армия": Ликвидация ГУР и ССО Украины – генерал Попов о реальных задачах бойцов из КНДР

"Должна быть трёхмиллионная армия": Ликвидация ГУР и ССО Украины – генерал Попов о реальных задачах бойцов из КНДР

Западные и украинские СМИ активно распространяют неподтверждённую информацию, что первые бригады солдат Северной Кореи вот-вот прибудут в зону СВО для ведения боевых действий на стороне Москвы.

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