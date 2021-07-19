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68 процентов японцев выразили сомнения в том, что Олимпиада-2020 в Токио будет безопасной

68 процентов японцев выразили сомнения в том, что летняя Олимпиада-2020 в Токио будет безопасной. При этом 55 процентов опрошенных сообщили, что они изначально выступали против проведения Игр.

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