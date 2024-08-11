Региональные китайские банки стали отказывать в приеме платежей из РФ

В последние недели произошло значительное ухудшение ситуации по расчетам между Россией и Китаем. Даже небольшие региональные банки КНР начали чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом, сообщил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
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