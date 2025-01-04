Следственный комитет установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД

Сотрудники Следственного комитета РФ в настоящее время устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, сообщает РИА Новости .
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