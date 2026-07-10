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Президент «Сиксерс» Гэнси о реакции Эмбиида на обмен Брауна: «Он в восторге»

Президент «Филадельфии» Майк Гэнси рассказал о состоянии центрового Джоэла Эмбиида и его реакции на переход в команду звездного форварда Джейлена Брауна .

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