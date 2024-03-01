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Иваново

1 подписчик

Сегодня отмечается международный день гражданской обороны.

Сегодня отмечается международный день гражданской обороны.

Сегодня отмечается международный день гражданской обороны.Ежегодно 1 марта по инициативе стран-участниц Международной организации гражданской обороны (МОГО) отмечается Всемирный день гражданской обороны, учрежденный в целях пропаганды деятельности национальных служб спасения и формирования культуры безопасности.

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