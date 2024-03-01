Сегодня отмечается международный день гражданской обороны.Ежегодно 1 марта по инициативе стран-участниц Международной организации гражданской обороны (МОГО) отмечается Всемирный день гражданской обороны, учрежденный в целях пропаганды деятельности национальных служб спасения и формирования культуры безопасности.