Сегодня отмечается международный день гражданской обороны.Ежегодно 1 марта по инициативе стран-участниц Международной организации гражданской обороны (МОГО) отмечается Всемирный день гражданской обороны, учрежденный в целях пропаганды деятельности национальных служб спасения и формирования культуры безопасности.
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