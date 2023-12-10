БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стамбульские переговоры: Ростислав Ищенко — мы знаем, какие силы стояли за Абрамовичем и Джонсоном

Стамбульские переговоры: Ростислав Ищенко — мы знаем, какие силы стояли за Абрамовичем и Джонсоном

Не будь добробатов Коломойского, в Днепропетровске было бы, как в Одессе Алексей Песков На фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Тайип Эрдоган и бизнесмен Роман Абрамович (слева направо) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче, Стамбул, март 2022 года.

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Анфиса Иванова
Вот все что сказал Ищенко - все околополитическая словесная мутня!  52 млн хохлов решили ФСЁ...войну гражданскую развязывает народ СИЛОЙ СВОЕЙ ненависти ....  Но при этом он умалчивает о самом важном - не сказал, что главной  силой принимаемых решений есть результат побудительного психологического воздействия мнения и убеждения вершинно властных и общественно объединенных авторитетных сил и  личностей на большинство подчиненных и подвластных им народов страны...которые по большей части без особых возражений им доверяются и принимают их призывы и предлагаемые им решения.  Но бывают и исключения - народ не един в предлагаемых решениях...и тогда оно утверждается именно силой власти - чиновник+ деньги!  И как пример этому &quot; знайке &quot; - 93%  НАРОДОВ  СССР приняли решение референдумом СОХРАНИТЬ СССР, а что получили...?!  И к вопросу ненависти ... - это тоже огромный важнейший инструмент нужного для сильной группировки власти для принятия нужных им решений - они разжигают эту ненависть в народе, раскачивают ее в призывах &quot; фактах&quot;, агитациях ...и народ , не весь, но значительная его часть эту психическую отравленную пилюлю глотает...  Так что не надо списывать на народ, который в массе своей хоть и не нищий, но - без властный, без имущий, без политической грамотности и информированности, и большей частью без идейный.
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