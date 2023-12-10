Стамбульские переговоры: Ростислав Ищенко — мы знаем, какие силы стояли за Абрамовичем и Джонсоном

Анфиса Иванова

Вот все что сказал Ищенко - все околополитическая словесная мутня! 52 млн хохлов решили ФСЁ...войну гражданскую развязывает народ СИЛОЙ СВОЕЙ ненависти .... Но при этом он умалчивает о самом важном - не сказал, что главной силой принимаемых решений есть результат побудительного психологического воздействия мнения и убеждения вершинно властных и общественно объединенных авторитетных сил и личностей на большинство подчиненных и подвластных им народов страны...которые по большей части без особых возражений им доверяются и принимают их призывы и предлагаемые им решения. Но бывают и исключения - народ не един в предлагаемых решениях...и тогда оно утверждается именно силой власти - чиновник+ деньги! И как пример этому " знайке " - 93% НАРОДОВ СССР приняли решение референдумом СОХРАНИТЬ СССР, а что получили...?! И к вопросу ненависти ... - это тоже огромный важнейший инструмент нужного для сильной группировки власти для принятия нужных им решений - они разжигают эту ненависть в народе, раскачивают ее в призывах " фактах", агитациях ...и народ , не весь, но значительная его часть эту психическую отравленную пилюлю глотает... Так что не надо списывать на народ, который в массе своей хоть и не нищий, но - без властный, без имущий, без политической грамотности и информированности, и большей частью без идейный.