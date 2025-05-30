Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Максакова* окончательно доигралась – семья отвернулась, имущество пытаются отобрать

Максакова* окончательно доигралась – семья отвернулась, имущество пытаются отобрать

  Максакова*, признанная в России иноагентом, окончательно доигралась – её наконец-то всюду «забанили»! В прошлый раз её каким-то чудом и вопреки общественному мнению вернули в Россию после всего того, что она устроила в 2014 года, но оперная певица выводов не сделала.

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