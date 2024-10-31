Warhorse Studios проведёт первый стрим разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 в начале ноябр...

Warhorse Studios проведёт первый стрим разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 в начале ноябряНесмотря на перенос, Warhorse Studios есть что рассказать и показать о грядущей средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2.
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