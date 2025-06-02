Зачем Зеленский похвастался нападением на военные аэродромы в России

Уже сегодня начнутся переговоры российских и украинских делегаций. Фоном любого разговора и предложений сторон будет атака Киева на стратегические силы России, что утруднит поиск компромисса и достижения мира.
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