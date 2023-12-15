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Военное обозрение

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Власти Армении назвали начало переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины «историческим днём для европейской семьи»

Власти Армении назвали начало переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины «историческим днём для европейской семьи»

Армянские власти поздравили Киев, Кишинёв и Тбилиси с «историческим» решением Европейского совета.

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