Шойгу призвал повысить защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Скриншот видео Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке и призвал повысить живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
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