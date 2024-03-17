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Шойгу призвал повысить защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Шойгу призвал повысить защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Скриншот видео Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке и призвал повысить живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Шойгу призвал...&quot;(с)    Бараны, ёпта, министр обороны ПРИКАЗЫВАЕТ, а не призывает. 😃
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19 час.

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