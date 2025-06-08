АПЛ «Ясень-М»: «свирепый русский кит» потряс мировой океан

Чжунго цзюньван | Китай Ядерные торпеды «Посейдон», гиперзвуковые ракеты «Циркон», подлодки проекта «Ясень-М» — китайское издание «Чжунго цзюньван» называет все это элементами «свирепого русского кита», передвигающегося в глубинах мирового океана, который может ударить из засады, выйдя на охоту.