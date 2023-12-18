SHOT: Самолету из Москвы на Кубу с умирающим пассажиром на борту запретили посадку в Норвегии

При этом авиалайнеру разрешили пролет в Москву над территорией страны.Самолету из Москвы на Кубу с умирающим пассажиром на борту, у которого началось внутреннее кровотечение, запретили посадку в Норвегии, но разрешили пролет в Москву над территорией страны.