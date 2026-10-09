Бьюти-дайджест на осень-2026: премиальный уход, йога во дворце и другие способы порадовать себя

Интересные новости осеннего сезона фото: Midjourney1. Премиальный минеральный спа-уход «Прикосновение океана» от Thalgo в сети салонов «Пальчики» фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаВ сети салонов «Пальчики» появился новый премиальный спа-ритуал для рук и ног — «Прикосновение океана», созданный вместе с французским брендом морской косметики Thalgo.
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