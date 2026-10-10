Восемь раз в первый раз. "Чудеса" в ФРГ, в которых обвинят Россию. Начнут со "шпиона"?

В Германии политический кризис. Под Мерцем зашаталось кресло. Арестован с поличным экс-глава внешней разведки БНД, шпионивший на… Азербайджан, через который, конечно, выйдут на Россию.
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