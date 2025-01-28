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"Я не помогаю ВСУ": Скорость переобувания Макаревича* поражает. Спустя год - раскаяние?

"Я не помогаю ВСУ": Скорость переобувания Макаревича* поражает. Спустя год - раскаяние?

"Я не помогаю ВСУ": Скорость переобувания в воздухе Андрея Макаревича* поражает. Неужели спустя год после антирусских заявлений релоканта настигло раскаяние?Прошли считаные дни с того момента, как в Вашингтоне "поменялся ветер" (то есть вместо президента-демократа Джо Байдена в Белый дом въехал республиканец Дональд Трамп), - а отечественные либералы-релоканты уже вовсю демонстрируют чудеса эквилибристики.

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Валентин Громов
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