Галина Преображенская, основатель конкурса «Романсиада»: «Я не боюсь несовременности — современность себя уже не раз скомпрометировала»

Материал опубликован в №5 печатной версии газеты «Культура» от 30 мая 2024 года. «Культура» поговорила с популяризатором жанра романса, основателем Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галиной Преображенской.
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