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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Я давно с ним солидарен. Рад, что профессионал так высказался. Футбол был в СССР, нынешний называют пилорамой»

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли.

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