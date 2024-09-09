Преподаватель рисования из «Перспективы» представил свои работы на ярмарке в Петербурге

Учитель изобразительного искусства Школы Перспектива Евгений Троицкий представил свои работы на всероссийской ярмарке современного искусства «Third Place Art Fair», проходила в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, сообщила администрация школы.
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