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  • Елена Александровна
    ах-ах-ах... у "девочки" стресс... на попе бриллианты по 24 миллиона носить и алкоголизироваться в полуголых непотребн...Последствия сканд...
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Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой

Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой

В декабре Настя Ивлеева попала в крупный скандал. Она организовала вечеринку, последствия которой тянутся до сих пор.

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Комментарии
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Ольга
У ЭТОГО есть еще и поклонники?!
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17 час.
Елена Александровна
ах-ах-ах... у &quot;девочки&quot; стресс... на попе бриллианты по 24 миллиона носить и алкоголизироваться в полуголых непотребных нарядах, стресса не было! чушь всякую нести с экранов ТВ и интернета, тоже нормально всё было, миллионы получать за воздух, не один нерв не дрогнул, а тут на тебе, утончённые фибры не выдержали! страдает бедненькая! надо было трудиться в коровнике, от куда и явилась - там стрессов нет, там чистый воздух и честный труд на благо людей и страны!
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16 час.

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