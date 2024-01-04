В декабре Настя Ивлеева попала в крупный скандал. Она организовала вечеринку, последствия которой тянутся до сих пор.
Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой
Комментарии
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Ольга
У ЭТОГО есть еще и поклонники?!
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17 час.
Елена Александровна
ах-ах-ах... у "девочки" стресс... на попе бриллианты по 24 миллиона носить и алкоголизироваться в полуголых непотребных нарядах, стресса не было! чушь всякую нести с экранов ТВ и интернета, тоже нормально всё было, миллионы получать за воздух, не один нерв не дрогнул, а тут на тебе, утончённые фибры не выдержали! страдает бедненькая! надо было трудиться в коровнике, от куда и явилась - там стрессов нет, там чистый воздух и честный труд на благо людей и страны!
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16 час.
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