Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой

Елена Александровна

ах-ах-ах... у "девочки" стресс... на попе бриллианты по 24 миллиона носить и алкоголизироваться в полуголых непотребных нарядах, стресса не было! чушь всякую нести с экранов ТВ и интернета, тоже нормально всё было, миллионы получать за воздух, не один нерв не дрогнул, а тут на тебе, утончённые фибры не выдержали! страдает бедненькая! надо было трудиться в коровнике, от куда и явилась - там стрессов нет, там чистый воздух и честный труд на благо людей и страны!