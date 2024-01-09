HR-эксперт Чурусова: не стоит превращать просьбу о повышении в шантаж и манипуляции

Обращаться к руководству с просьбой о повышении нужно правильно. Не стоит превращать этот разговор в требование, шантаж и манипуляции, сообщила HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова в эфире радио Sputnik.
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