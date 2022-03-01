Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Твари продажные, всех вон из страны!Петербуржцы высту...
  • АНП
    А она думала конфетами будут угощать?Составительница о...
  • АНП
    А что её в жопу целовать?,слабое здоровье к врачу иди а не шляйся по протестам против того в чём не разбираешься.Очевидец: петербу...

Для всех, кто сейчас берет кредит, введены новые правила с 1 марта

Для всех, кто сейчас берет кредит, введены новые правила с 1 марта

Всех граждан, которые собрались брать кредит ждут новые правила от некоторых банков, которые вступят в силу уже с 1 марта, об этом рассказали в сетевом издании Газета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх