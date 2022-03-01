Для всех, кто сейчас берет кредит, введены новые правила с 1 марта

Всех граждан, которые собрались брать кредит ждут новые правила от некоторых банков, которые вступят в силу уже с 1 марта, об этом рассказали в сетевом издании Газета.
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