Советник Пушилина Гагин: Россия сейчас не нуждается в переговорах с Украиной

Российская Федерация в настоящий момент не нуждается в переговорах с Украиной. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, выразил Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пущилина.
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