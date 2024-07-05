Сегодня назрела острая необходимость строительства и формирования государственного и муниципального жилищного фонда

Решение квартирного вопроса — одна из самых сложных на сегодняшний день задач. И самых важных. «Люди как люди, квартирный вопрос их только испортил», — говорил персонаж булгаковского романа «Мастер и Маргарита» Воланд.
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