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Военкор «Известий» увидел работу российской ПВО под Артемовском

Военкор «Известий» увидел работу российской ПВО под Артемовском

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия эффективно отражает атаки украинских боевиков в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название — Бахмут), сообщает 31 июля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

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