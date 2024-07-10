Секрет раскрыт: как получить 10 000 рублей из материнского капитала Ирэн ОрлонскаяВ ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное!» Владимир Путин объявил о том, что семьи с детьми смогут получить деньги, оставшиеся на счету материнского капитала после основной части его использования.