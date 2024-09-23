Во благо нашего миролюбивого народа

Добрый день, дорогие друзья, мы тут подумали, что если всё-таки в следующие лет десять-двадцать ещё какой-нибудь сосед, ближний или не очень, слетит с катушек, решит вооружиться и полезть с нами бутылку – то надо всё делать иначе.