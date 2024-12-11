Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Новые проекты, которые будут реализованы в Крыму в том числе благодаря подписанию соглашений по итогам VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), направлены на то, чтобы Крым мог принимать туристов круглогодично.