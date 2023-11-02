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Мировое обозрение

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Сотни школьников пройдут курсы по робототехнике

Сотни школьников пройдут курсы по робототехнике

В рамках проекта "Ozyq urpaq" около 800 школьников из Актау, Костаная и Кызылорды пройдут курсы робототехники, а преподаватели данных городов повысят свою профессиональную квалификацию, сообщает Фонд Нурсултана Назарбаева.

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