Русский турист глазами вьетнамцев: за что россиян любят и за что не понимают?

Для многих жителей Вьетнама российский турист давно перестал быть экзотикой. Особенно это заметно в Нячанге, где вокруг российского туризма за годы сформировалась целая инфраструктура, с меню на русском языке и русскоязычными гидами.
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