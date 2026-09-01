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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Русский турист глазами вьетнамцев: за что россиян любят и за что не понимают?

Русский турист глазами вьетнамцев: за что россиян любят и за что не понимают?

Для многих жителей Вьетнама российский турист давно перестал быть экзотикой. Особенно это заметно в Нячанге, где вокруг российского туризма за годы сформировалась целая инфраструктура, с меню на русском языке и русскоязычными гидами.

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