Бездействие Африканского корпуса открыло двери ВС США на запад Ливии

Западная часть Ливии может стать новым плацдармом для американских сил, которые сбегают из Чада. Они могут себе позволить разместиться в североафриканской стране на фоне пассивной позиции Африканского корпуса (АК) РФ в регионе.
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