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Бездействие Африканского корпуса открыло двери ВС США на запад Ливии

Бездействие Африканского корпуса открыло двери ВС США на запад Ливии

Западная часть Ливии может стать новым плацдармом для американских сил, которые сбегают из Чада. Они могут себе позволить разместиться в североафриканской стране на фоне пассивной позиции Африканского корпуса (АК) РФ в регионе.

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