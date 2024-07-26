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Безруков о Дзагоеве в «Рубине»: «Пихач Дзаги на сборах породил легендарный мем. Одного обвожу, второго, третий выбивает. Он на весь стадион: «Пофинтил?!!»

Безруков о Дзагоеве в «Рубине»: «Пихач Дзаги на сборах породил легендарный мем. Одного обвожу, второго, третий выбивает. Он на весь стадион: «Пофинтил?!!»

– От Дзагоева в ЦСКА доставалось многим. Как тебе было с Аланом в «Рубине»? – Пихач Дзаги на сборах породил легендарный мем.

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