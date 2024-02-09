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Индия нацелена на расширение нефтегазового сотрудничества с Россией

Индия нацелена на расширение нефтегазового сотрудничества с Россией

Индия нацелена на расширение нефтегазового сотрудничества с Россией Татьяна АрестоваХардип Сингх Пури, глава Министерства нефти Индии, выразил заинтересованность страны в подписании долгосрочных соглашений на поставки нефти из России.

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