В России станет больше официальных праздничных дат: дополнительные выходные на Пасху

В Государственной Думе рассматривают предложение сделать Пасху и День Святой Троицы, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи, официальными праздничными датами, чтобы поддержать православную веру и укрепить традиционные ценности.
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