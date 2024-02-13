Генпрокуратура России потребовала конфисковать заводы ЧЭМК в пользу государства 

Генеральная прокуратура России потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США, передает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области.
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