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The Moscow Post

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Генпрокуратура России потребовала конфисковать заводы ЧЭМК в пользу государства 

Генпрокуратура России потребовала конфисковать заводы ЧЭМК в пользу государства 

Генеральная прокуратура России потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США, передает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области.

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