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ТАСС

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Песков: Россия сохраняет открытость для развития связей с Венгрией

Песков: Россия сохраняет открытость для развития связей с Венгрией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия остается открытой для развития связей с Венгрией и не является сторонником нанесения вреда двусторонним отношениям Москвы и Будапешта.

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