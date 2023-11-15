Почему птицы иногда стоят на одной ноге?

Отвечает Тамара Чапкина главный специалист отдела «Зоотехния» Калининградского зоопарка Если понаблюдать, можно заметить интересную тенденцию: чаще всего такую позу принимают водоплавающие птицы, особенно длинноногие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии