Мустафа Найем – украинский Эскобар? Активиста майдана обвиняют в трафике героина

Начинается вскрываться нелицеприятная правда об организаторах майдана. Помните «простого журналиста» Мустафу Найема и его легендарный пост про кофе, зонтики и хорошее настроение которые рекомендуется брать с собой на майдан? Именно эта запись стала триггером переворота: на призыв, распространенный в соцсетях, откликнулось большое число людей, которые потом скакали на майдане, требовали вступления в ЕС и свержения «кровавой панды Януковича».