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Царьград

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Народные приметы на 6 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба летних

Народные приметы на 6 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба летних

Православные верующие 6 августа вспоминают князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, а в народном календаре их называют Борис и Глеб летние.

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