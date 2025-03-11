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Собянин: силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в небе на Москвой

Собянин: силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в небе на Москвой

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