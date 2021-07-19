В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

RT НА РУССКОМПолитикаВ Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинациюДепутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КБл...ь, когда же разгонят эту безумную банду, гд? Эти идиоты придумывают всякую хрень, только не то, что надо. Если пенсионеры еле сводят концы с концами, тогда надо доплачивать, но только по этой причине, а не для стимуляции. Какая доплата ЗА ВАКЦИНАЦИЮ? Кто не хочет вакцинироваться, сдохнут. От нас, от пенсионеров, уже толку чуть, так что кобениться не стоит. У кого мозги есть, те провакцинировались. А других упрашивать и плясать перед ними не надо.Комментировать
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