RT НА РУССКОМ

9 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    По слухам, ансабль Красной площади с Мавзолеем тоже внесён в скрижали ЮНЕСКО. Как там от-нос-сят-ся к комуфляжу Мавзо...Ниццу внесли в сп...
  • Георгий Михалев
    Какой кошмар!!!В России планирую...
  • Георгий Михалев
    Расстреливать надо, а не сажать.«Смотрящий» за кр...

В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Павел К
Бл...ь, когда же разгонят эту безумную банду, гд? Эти идиоты придумывают всякую хрень, только не то, что надо. Если пенсионеры еле сводят концы с концами, тогда надо доплачивать, но только по этой причине, а не для стимуляции. Какая доплата ЗА ВАКЦИНАЦИЮ? Кто не хочет вакцинироваться, сдохнут. От нас, от пенсионеров, уже толку чуть, так что кобениться не стоит. У кого мозги есть, те провакцинировались. А других упрашивать и плясать перед ними не надо.

Картина дня

наверх