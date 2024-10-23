На форуме стран BRICS Владимир Путин четко обозначил несколько моментов. В первую очередь мы говорим о возможности заключения краткосрочного перемирия.
Перемирия с Украиной не будет: Владимир Путин обозначил условия для переговоров с Киевом
Комментарии
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Aнатолий Райков
Да нет Виктор,Украина была создана не большевиками,а гораздо раньше в феврале 1917 года Павлом Скоропадским,это он продался немцам.На ту пору у немцев были проблемы с продовольствием и гетман Павел Скоропадский помог этим,своей продажностью.
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Кто это решил, что все разрешится после проведения выборов в США? Опять ставят телегу впереди лошади. Причем тут в этом конфликте выборы в США? Ну не идиоты ли, эти решальщики? Как бы не прошли выборы в США и кто бы не пришел там на место этой декорации под названием президент США, а все будет зависить от российского руководства и его решений. А главное, я знаю когда закончится этот конфликт. Тогда, когда от этой Украины почти ничего не останется и будет полная изоляция ее от Черного моря. Пусть Киев будет за ними, ведь им придется начинать работать и выплачивать долги этим западным спонсорам. Россия же будет полностью контролировать оставшиеся регионы своим ракетным и авиционным оружием.То есть, если будут нарушения по демиллитаризации этой территории, придется наносить удары по этим местам и это положение растянется на годы, пока НАТО не уйдет на границы 1997 года.
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7 час.
Elena Guseva
Носятся с этими выборами... А в итоге будет опять: гора родила мышь.
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5 час.
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