Перемирия с Украиной не будет: Владимир Путин обозначил условия для переговоров с Киевом

ЛК

Любовь Кузьмина

Кто это решил, что все разрешится после проведения выборов в США? Опять ставят телегу впереди лошади. Причем тут в этом конфликте выборы в США? Ну не идиоты ли, эти решальщики? Как бы не прошли выборы в США и кто бы не пришел там на место этой декорации под названием президент США, а все будет зависить от российского руководства и его решений. А главное, я знаю когда закончится этот конфликт. Тогда, когда от этой Украины почти ничего не останется и будет полная изоляция ее от Черного моря. Пусть Киев будет за ними, ведь им придется начинать работать и выплачивать долги этим западным спонсорам. Россия же будет полностью контролировать оставшиеся регионы своим ракетным и авиционным оружием.То есть, если будут нарушения по демиллитаризации этой территории, придется наносить удары по этим местам и это положение растянется на годы, пока НАТО не уйдет на границы 1997 года.