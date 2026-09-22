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Царьград

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В Кузбассе подвели итоги выборов в Госдуму: явка составила 69,87%

В Кузбассе подвели итоги выборов в Госдуму: явка составила 69,87%

Явка на выборах в Госдуму девятого созыва в Кузбассе составила 69,87%, при этом жалоб, способных повлиять на итоги голосования, в избирком не поступало.

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